Мнения: стоит ли ехать туристом в Иран

Иран входит в одно из самых востребованных направлений у туристов в России. Несмотря на то, что путешествия в эту страну раньше не были так развиты, многие отдыхающие высказываются о том, что им действительно нравится ездить и смотреть различные достопримечательности. В материале “Рамблера” — отзывы туристов о поездках в Иран.

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Большинство туристов высказываются положительно о туристических поездках в Иран. Больше всего их привлекает местный колорит, культура и историческая ценность некоторых памятников архитектуры.

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Один из наиболее важных вопросов, который волнует туристов, связан с едой. Дело в том, что восточная кухня часто ассоциируется с большим количеством пряностей, остротой и непривычным вкусом. Однако туристы, побывавшие в Иране, говорят, что несмотря на обилие специй, еда даже на местных рынках пригодна для ежедневного употребления.

“Когда собиралась в путешествие, то почему-то был страх, что еда может не подойти из-за остроты или большого количества специй, но на самом деле, это не так. Все просто супер и кухня там одна из наиболее вкусных в сравнении с теми, что я смогла попробовать”, “В Иране очень вкусные фисташки, много видов сладостей”, “Самые распространенные блюда- это кебабы, они готовятся всегда из свежего мяса, к ним подаются огромные порции риса с шафраном и без. Кухня не является острой, поэтому за желудок можно не переживать. К блюдам, как правило подается большое количество зелени и овощей” (Прим.ред — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Еще один плюс Ирана заключается в том, что эта страна не популярна у туристов, поэтому здесь нет очередей для входа на достопримечательности, а также нет толп, как это всегда бывает в центрах европейских городов. Отдельно туристы отмечают самобытность и культуру, с которой раньше не были знакомы.

Кто-то сравнивает отдых в Иране с другой популярной восточной страной — ОАЭ. Однако это не совсем корректно. У этих государств два разных пути развития, и если Эмираты появились относительно недавно и там нет, например, древних памятников архитектуры, то в Иране можно действительно найти атмосферу Востока с рынками, мечетями, дворцами и архитектурными комплексами.

“Иран представляет собой страну, где сохранились еще в нетронутом виде укромные уголки, неведомые большинству туристических маршрутов”, “Иран довольно колоритный и со своими законами и многовековыми традициями. Хотя современный мир и нанес свои следы, но все же это не перечеркнуло оригинальности страны”

Из минусов туристы отмечают отсутствие англоговорящих жителей. Поэтому они рекомендуют брать себе гида, который говорит и на английском, и на фарси. Если вы попытаетесь объясниться на английском с местными, вас вряд ли кто-то поймет. Кроме того, не все иранцы настроены к туристом дружелюбно, так как путешественники могут нарушать культурные традиции местных жителей. Сами туристы говорят, что в Иране довольно мало мест для развлечений, а также запрещено привозить и употреблять спиртное — с этим в стране очень строго. Поэтому если вы собираетесь в Иран, то стоит помнить, что эта страна создана исключительно для культурного отдыха.