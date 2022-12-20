Лучшие достопримечательности Ирана

Иран — страна с самобытной и уникальной культурой, которая привлекает туристов. Вопреки стереотипам, в этой стране есть много культурных и архитектурных достопримечательностей, которые стоят внимания туристов. О том, что посмотреть в Иране — в материале “Рамблера”.

Дворец Голестан, Тегеран

Дворец был построен в XVI веке, но перестраивался несколько раз. Сейчас в нем функционирует музей. В экспозиции представлены различные древние предметы культуры и искусства, а также картины. Однако большое внимание стоит также уделить самому дворцу, его интерьеру и залам. Туристы, приходящие сюда, говорят, что окунаются в атмосферу и культуру страны.

Сам дворец представляет собой уникальный памятник архитектуры, который смешивает в себе западную и восточную культуру. Здесь можно найти элементы разных эпох и стран.

Мечеть Шах-Черах, Шираз

Эту мечеть по праву называют одной из красивых и впечатляющих. У нее есть второе название — “Зеркальная мечеть”. Такое название она получила из-за того, что внутри полностью покрыта зеркалами. Изначально мечеть была построена как усыпальница для для детей Мусы аль-Кадима — знаменитого имама, преемника пророка Мухаммеда.

Долгое время мечеть была местом паломничества исключительно мусульман, и сейчас в определенные дни она закрыта для туристов. Однако в большинстве случаев путешественников пускают сюда, чтобы они полюбовались невероятной красотой витражей.

Персеполь