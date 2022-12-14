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17 минут назад

Пять мировых достопримечательностей, шокирующих туристов

Мира Маркина

Когда основные достопримечательности осмотрены, многие путешественники ищут на разных форумах и в блогах места, которые впечатляют не меньше. Сегодня “Рамблер” это сделал за них. Мы собрали топ удивительных и в то же время жутковатых туристических мест.

Пять мировых достопримечательностей, шокирующих туристов
Фото: flickr.comflickr.com

Костница в Седлеце

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Приезжая в Чехию, многие туристы мечтают посетить необыкновенную Костницу. Если снаружи здание выглядит как обычная католическая часовня, то ее интерьер шокирует особо впечатлительных гостей. Ведь в нем использованы останки примерно 40 тысяч человек. Кости, черепа – все стало частью дизайна, придуманного чешским резчиком по дереву.

Музей волос в Аваносе

Wikimedia.org

Необычный музей открыт в 1979 году на территории Турции. Идея принадлежала местному гончару, который расстался со своей возлюбленной. Согласно легенде, он попросил у девушки оставить хотя бы что-нибудь на память о ней. И та дала ему локон. Его гончар повесил у себя в лавке. Когда клиенты спрашивали мастера, что это за локон, он рассказывал им свою трогательную историю любви. Некоторых девушек услышанное так впечатляло, что они оставляли и свои локоны “для коллекции”. Магазин гончара превратился со временем в музей.

Аллея жвачки

Чаще всего использованная жвачка ассоциируется с чем-то неприятным. Наверняка вам хотя бы раз приходилось искать ответ на вопрос, как избавиться от прилипшей на волосы или одежду резинки. Но нашлись люди, которым пришло в голову использовать жвачку повторно. В калифорнийском городе Сан-Луис-Обиспо есть целая аллея, “украшенная” резинками всех мастей. Появилась она в шестидесятых годах XX века.

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Храм Ада и Рая

Wikimedia.org

В Таиланде при буддийском монастыре возведен необычный храм – Ада и Рая. На что здесь смотреть? Десятки любопытных гигантских фигур, которые позволяют посетителям представить, как живется в аду душам неправедных буддистов. Поэтому иногда это место называют “парком ужасов”. У каждой скульптурной композиции есть табличка, просвещающая – за какой грех терпит наказание та или иная “душа”.

Остров кукол в Мексике

По легенде, в пятидесятых годах прошлого столетия Джулиан Сантана Баррера обнаружил в канале неподалеку от островка тело маленькой девочки. Рядом с ребенком была ее кукла. После этого, по словам мужчины, ему стал являться призрак жертвы. Чтобы избавиться от него, Джулиан стал вешать на деревьях острова других кукол. Так продолжалось 50 лет. А потом тело хозяина острова нашли в том же канале – сердечный приступ. Теперь посетители канала из числа туристов пополняют жуткую коллекцию своими куклами.

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