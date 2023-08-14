Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Израиле

В этом году Израиль пользуется меньшим спросом у путешественников. В первую очередь это связано с ростом стоимости авиабилетов, сообщает портал RTN с ссылкой на туроператоров.

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Так, на сегодняшний день напрямую в страну из России летает только национальный перевозчик El Al: стоимость билетов в оба конца составляет более 100 000 рублей. Перелет авиакомпанией Red Wings, в свою очередь, обойдется примерно в 80-90 000 рублей, но в данном случае предусмотрена посадка на дозаправку в аэропорту Минеральных вод, предупреждают эксперты.

При готовности выбирать перелеты в Тель-Авив со стыковкой можно приобрести билет за 65-70 000 рублей на рейсах Azal через Баку. Иногда билеты аналогичной стоимости есть и у Pegasus Airlines, отмечают в турагентствах.

Что касается размещения в гостиницах, то в сентябре 1 неделя отдыха с завтраком обойдется примерно в 600-700 долларов на человека. У некоторых туроператоров семидневный тур на человека будет стоить от 107 000 рублей с вылетом через неделю, а если бронировать поездку через месяц-два – то от 87 700 рублей.