Названы самые популярные города у россиян для осенних путешествий

Эксперты сервиса для организации поездок Tutu.ru назвали самые популярные города у россиян для путешествий осенью.

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Специалисты проанализировали данные бронирований авиабилетов и назвали самые востребованные регионы и страны, куда россияне планируют отправиться осенью.

85% путешественников проведут отпуск в РФ, 8,8% туристов отправятся исследовать ближнее зарубежье, а 6,2% дальнее.

Самыми популярными российскими городами для путешествий осенью стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

Среди городов ближнего зарубежья наибольшей популярностью пользуются Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск.

Самыми востребованными направлениями дальнего зарубежья стали Стамбул, Анталья и Тель-Авив.