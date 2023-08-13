Перечислены самые дорогие курорты в мире

Многие роскошные курорты мира не только остаются востребованными, но и повышают цены. Рейтинг самых дорогих мест для отдыха составил портал Floridapanhandle.

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Согласно порталу Floridapanhandle, на первом месте расположился остров Сен-Бартелеми в Карибском регионе. Чтобы провести ночь в главном городе острова Густавии, нужно потратить как минимум $1770 или более 170 тысяч рублей.

На втором месте — швейцарский горнолыжный курорт Гштаад. Сутки отдыха в нем стоят $1360 за одного человека. Это эквивалентно 133,6 тысячам рублей. Более того, отдыхающие тратят большие суммы не только на проживание, но и на питание: $177 в день или 17,4 тысяч рублей.

Третье место заняло путешествие в Аспен, где за сутки один человек может потратить около $1300 или 127,7 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли Парк Сити и Мауи в США, Лондон в Великобритании, Коко-Айленд на Мальдивах, Маун в Ботсване, Гранд Кайман на Каймановых островах, Монте-Карло в Монако.