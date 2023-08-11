Названы курортные города Турции с самым дешевым жильем

Российский сервис онлайн-бронирования "Суточно.ру" провел исследование, благодаря которому удалось перечислить курорты Турции с самыми выгодными ценами на жилье, результаты этого анализа опубликовал ТАСС.

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На самых верхних строчках рейтинга оказались Авсаллар, Мерсин и Сиде – именно в этих городах самые низкие цены на аренду жилья посуточно.

Аренда квартир или апартаментов в Авсалларе, который находится в 24 км от Аланьи, обойдется примерно в 3,1 тысячи рублей за сутки.

"Также сравнительно недорого можно снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3,8 тыс. и 4,4 тыс. рублей соответственно", - сказано в результатах исследования.

Отмечается, что средняя стоимость посуточной аренды жилья в Турции выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.