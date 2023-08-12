Пилот рассказала, почему могут отменить рейс в жару

Принято считать, что ясные солнечные дни являются идеальным временем для полета, в то время как облачность и дождь грозят задержкой рейса. Однако на самом деле это не так, сообщила бывший пилот Кейтлин Бэнгс изданию The Sun.

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По ее словам, чем выше температура, тем труднее самолету набрать нужную высоту. Кроме того, из-за жары плотность воздуха снижается, и некоторые воздушные судна не способны взлететь в таких условиях. Так, например, уже при 39°C пилоты могут столкнуться с подобного рода проблемой.

Поэтому самолетам легче летать не в жару, а в морозную погоду, резюмировала эксперт.