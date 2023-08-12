Пилот рассказала, почему могут отменить рейс в жару

Пилот рассказала, почему в жаркую погоду могут отменить рейс
Принято считать, что ясные солнечные дни являются идеальным временем для полета, в то время как облачность и дождь грозят задержкой рейса. Однако на самом деле это не так, сообщила бывший пилот Кейтлин Бэнгс изданию The Sun.
По ее словам, чем выше температура, тем труднее самолету набрать нужную высоту. Кроме того, из-за жары плотность воздуха снижается, и некоторые воздушные судна не способны взлететь в таких условиях. Так, например, уже при 39°C пилоты могут столкнуться с подобного рода проблемой.
Поэтому самолетам легче летать не в жару, а в морозную погоду, резюмировала эксперт.
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