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Пилот рассказала, почему в жаркую погоду могут отменить рейс

Принято считать, что ясные солнечные дни являются идеальным временем для полета, в то время как облачность и дождь грозят задержкой рейса. Однако на самом деле это не так, сообщила бывший пилот Кейтлин Бэнгс изданию The Sun.

Пилот рассказала, почему могут отменить рейс в жару
© Unsplash

По ее словам, чем выше температура, тем труднее самолету набрать нужную высоту. Кроме того, из-за жары плотность воздуха снижается, и некоторые воздушные судна не способны взлететь в таких условиях. Так, например, уже при 39°C пилоты могут столкнуться с подобного рода проблемой.

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Поэтому самолетам легче летать не в жару, а в морозную погоду, резюмировала эксперт.

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