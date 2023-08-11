Назван секретный способ занять свободный лежак у бассейна

Опытный путешественник назвал способ правильно выбирать время для похода на пляж или к бассейну, чтобы точно найти свободный лежак. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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По мнению трэвел-журналиста Джейкоба Пасси (Jacob Passy), туристы часто совершают ошибку, когда встают рано утром и спешат занять лежаки полотенцами. Секрет в том, чтобы спать подольше и выбирать «переходные» часы, когда другие туристы освобождают места.

«Если вы не можете прийти в бассейн одним из первых, выбирайте переходные моменты, например, перед обедом или ужином, чтобы занять шезлонг», — написал Пасси.