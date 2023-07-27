Названа опасная ошибка пассажиров во время посадки на самолет

Эксперт по кибербезопасности Амир Таригат посоветовал пассажирам самолетов не публиковать в соцсетях фотографии своих посадочных талонов, чтобы избежать утечки личных данных. Такую ошибку он назвал опасной, передает его слова USA Today.

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По словам Таригата, путешественники часто делятся в сети снимками талонов во время посадки, чем подвергают себя опасности. Он объяснил, что люди могут найти адрес пассажира, его номер телефона и адрес электронной почты по информации в проездном документе.

Кроме того, подчеркнул Таригат, злоумышленники могут использовать для личных целей информацию об отпуске человека. К примеру, они проникнут на его рабочее место, оставшееся без присмотра. В связи с этим он призвал использовать двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей.