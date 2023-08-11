Перечислены города, которые чаще выбирают для путешествий с собаками

Агентство "РИА Новости", со ссылкой на российский сервис бронирования отелей и квартир "Твил", перечислило города, которые чаще других выбирают для отдыха путешественники с собаками.

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Согласно заключениям экспертов, россияне, путешествующие с домашними питомцами, чаще всего выбирают для отдыха Сочи, Анапу и Санкт-Петербург. По популярности в рейтинге эти города распределились соответственно. Как правило, отдых с собаками бронируется на срок от шести до восьми дней.