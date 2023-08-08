Перечислены самые популярные зарубежные города у россиян

В августе текущего года отмечается заметный рост интереса российских туристов к путешествиям в Сеул, Римини и Бангкок. Об этом сообщает ведущий сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, данные которого приводит РИА Новости.

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Профессионалы этого сервиса провели анализ данных о бронированиях отелей в августе 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022 года. Особенно заметен высокий спрос на отдых в Сеуле: гостиницы столицы Южной Кореи были забронированы в 7,5 раза чаще, чем в прошлом лете. Римини также заслуживает внимания, с увеличением спроса на отели этого курортного города почти в четыре раза. Не уступает популярности и Бангкок, который показал рост спроса в 3,5 раза.

Значительный рост интереса также зафиксирован в отношении гостиниц в Дохе, где спрос вырос в три раза, а также в Неаполе с увеличением на 2,2 раза, и в Баку, где популярность отдыха увеличилась в 2,1 раза. Аналогичное сравнение с августом 2022 года показало, что российские туристы теперь вдвое чаще интересуются поездками в Афины и Паттайю.

Дополняют список самых востребованных направлений Алма-Ата, где доля спроса выросла на 80 процентов. И Тбилиси с приростом в 76,2 процента.