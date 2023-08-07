Эксперт рассказал, какие сувениры нельзя привозить из-за границы

Путешественники, как правило, возвращаются из отпуска с сувенирами. Однако некоторые вещи нельзя вывозить из разных стран, чтобы сохранить приятные воспоминания об отдыхе. Какие именно и в каких случаях, Радио Sputnik рассказал юрист Александр Байбородин.

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По словам специалиста, перед поездкой в ту или иную страну лучше заранее ознакомиться с правилами вывоза предметов за ее пределы. Кроме того, некоторые товары можно забрать с собой на память, но ввезти их в Россию – нельзя. Обычно запреты и ограничения распространяются на антиквариат и вещи, изготовленные из растений и животных.

"Например, большинство путешественников знают, что за вывоз коралла из Египта штраф может составлять 1000 долларов и выше. Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны. Вывоз изделий из слоновой кости, из крокодиловой кожи в любой стране либо подлежит декларированию, либо запрещен", – уточнил эксперт.

Кроме того, с осторожностью следует относиться и к ввозу в Россию лекарств. По словам юриста, на некоторые из них потребуется декларация. В данном случае все зависит от состава препарата.

Наконец, важно помнить, что существуют ограничения на ввоз алкоголя и табачной продукции в страну: не более 200 сигарет и не более 5 литров спиртного на человека, резюмировал специалист.