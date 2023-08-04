Названа страна, которая станет популярной у россиян зимой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страну, которая будет самой популярной у россиян в зимний период. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

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Отмечается, что самой популярной страной может стать Таиланд. Путешественники уже начали активно бронировать отдых в осенний и зимний период в этой стране. Сейчас Таиланд остается популярнее, чем ОАЭ и Египет.

"Если так пойдет и дальше, то Таиланд станет хитом будущего зимнего сезона", — отмечают турагенты.

Цены на отдых в Таиланде выше, чем в ОАЭ и Египте, но при этом отдых остается более насыщенным. Популярность направлению дает еще и то, что полезные программы есть из разных городов России. Летают как чартерные, так и регулярные рейсы.