Названы курорты Турции, которые похожи на Грецию

Эксперты рассказали о том, какие места стоит посетить в Турции, чтобы почувствовать себя в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Некоторые курорты Турции похожи на европейские не только морем. Там же расположены античные достопримечательности, белые дома и рестораны со Средиземноморской кухней.

Наиболее атмосферным городом назван Сиде, где расположился античный амфитеатр. Также античный город есть недалеко от Фетхие. В списке вошли курорты Каш и Бодрум. Это — дорогие курорты, которые заботятся о своем античном наследии.

Кроме того, как отмечают эксперты, из Турции можно попасть в Грецию на пароме, время в пути составит около часа. Однако для этого нужна Шенгенская виза.