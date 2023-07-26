Власти Таиланда ожидают рекордное число туристов из России

В следующем году Таиланд планирует принять 2 миллиона российских туристов. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на портал Bangkok Post.

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В первое полугодие 2023-го года Таиланд посетили 840 000 путешественников из России, а к концу году показатель может достигнуть почти 1,5 миллиона. Именно такие цифры наблюдались последний раз в допандемийный период.

Предполагается, что в скором времени количество рейсов между двумя странами увеличится, как и поток туристов. При этом и на сегодняшний день райский уголок является ведущим туристическим направлением для россиян, которые предпочитают продолжительный отдых.