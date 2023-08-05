Как отвязаться от надоедливых продавцов в Египте

На каждом базаре, рынке и в каждом магазине туристов встречают надоедливые продавцы, которые пытаются заставить путешественников что-нибудь купить. Им не важно, какую вещь приобретет человек — главное, чтобы он потратил деньги именно у него.

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Для жителей Египта туризм — одна из основных и прибыльных сфер заработка. Поэтому от сезона они берут все и не стесняются быть навязчивыми. О том, как отвязаться от продавца в Египте, — в материале “Рамблера”.

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Проходите мимо

Самый простой способ уберечь себя от пристающего продавца — пройти мимо. Пока вы не вошли в магазин и не стали ничего рассматривать, вы ему неинтересны. Он не будет за вами бежать, умоляя зайти в его магазин. Поэтому если вы не будете показывать заинтересованность, то он не начнет к вам приставать.

Не оборачивайтесь на русскую речь

Если услышали родную речь, то не стоит оборачиваться на других людей. Продавцы делают это специально, чтобы завладеть вниманием человека. Увидев славянское лицо, они могут крикнуть “Привет, брат”, “Как дела?” или другие фразы на русском. Важно не оборачиваться на все эти слова, иначе продавцы заметят реакцию и продолжат дальше навязывать свой товар.

Вежливо откажите

Вежливый отказ всегда работает лучше, чем что-то завуалированное. Обратитесь к человеку вежливо и заявите, что вас ничего не заинтересовало в этом магазине и вам не нужно это даже со скидкой. Поблагодарите его за уделенное внимание и добавьте, что обязательно зайдете к нему, если вам что-то понадобится.

Говорите на другом языке

Если вы знаете любой другой язык, кроме русского и английского, то можете начать разговаривать на нем. Продавцы знают ключевые фразы на многих языках мира, но уговаривать вас на испанском посмотреть его товар не станут. Можете придумать свой язык, который удивит продавца, и пройти мимо него.

Пустой кошелек