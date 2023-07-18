Как обезопасить себя от болезней в Египте

В Египте можно заразиться опасными вирусами, из-за которых отдых будет испорчен. В таком случае необходимо обращаться в страховую компанию, которая будет собирать анамнез, а потом выписывать лекарства и лечение.

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О том, как обезопасить себя от инфекции в Египте, — в материале “Рамблера”.

Не пейте воду неизвестного происхождения

Никогда не пейте воду из кувшинов, которую приносят в ресторане или которая стоит на шведском столе. Всегда берите только бутилированную воду, при этом нужно проверять, что бутылка была закрыта.

Дело в том, что с питьевой водой в Египте есть проблемы — она завозится из других стран. Вода из-под крана некачественная и может быть заражена кишечными инфекциями. По этой же причине не стоит мыть этой водой фрукты и овощи.

Всегда мойте руки перед едой

Даже если вы лежите в бассейне и захотели перекусить бургером, лучше протереть руки антисептической салфеткой или использовать спрей. Если у вас нет его с собой, не поленитесь сходить в уборную и помыть руки. Дело в том, что бассейн и пляж — места с повышенной влажностью, поэтому бактерии на жаре здесь размножаются гораздо быстрее.

Стоит также мыть руки перед каждым приемом пищи. Не забывайте об этом перед походом в ресторан, где есть шведский стол.

Возьмите с собой средства от комаров

Если вы боитесь лихорадки Денге, то лучше взять с собой на отдых средства и мази от комариных укусов. Дело в том, что это заболевание переносится исключительно насекомыми, поэтому для профилактики нужно использовать средства, отпугивающие комаров, и носить закрытую одежду.

Избегайте кондиционеров и холодных напитков