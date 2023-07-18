Как обезопасить себя от болезней в Египте
В Египте можно заразиться опасными вирусами, из-за которых отдых будет испорчен. В таком случае необходимо обращаться в страховую компанию, которая будет собирать анамнез, а потом выписывать лекарства и лечение.
О том, как обезопасить себя от инфекции в Египте, — в материале “Рамблера”.
Не пейте воду неизвестного происхождения
Никогда не пейте воду из кувшинов, которую приносят в ресторане или которая стоит на шведском столе. Всегда берите только бутилированную воду, при этом нужно проверять, что бутылка была закрыта.
Дело в том, что с питьевой водой в Египте есть проблемы — она завозится из других стран. Вода из-под крана некачественная и может быть заражена кишечными инфекциями. По этой же причине не стоит мыть этой водой фрукты и овощи.
Всегда мойте руки перед едой
Даже если вы лежите в бассейне и захотели перекусить бургером, лучше протереть руки антисептической салфеткой или использовать спрей. Если у вас нет его с собой, не поленитесь сходить в уборную и помыть руки. Дело в том, что бассейн и пляж — места с повышенной влажностью, поэтому бактерии на жаре здесь размножаются гораздо быстрее.
Стоит также мыть руки перед каждым приемом пищи. Не забывайте об этом перед походом в ресторан, где есть шведский стол.
Возьмите с собой средства от комаров
Если вы боитесь лихорадки Денге, то лучше взять с собой на отдых средства и мази от комариных укусов. Дело в том, что это заболевание переносится исключительно насекомыми, поэтому для профилактики нужно использовать средства, отпугивающие комаров, и носить закрытую одежду.
Избегайте кондиционеров и холодных напитков
Чтобы не простудиться на жаре, избегайте кондиционеров и холодных напитков. Если невыносимо жарко, то можно воспользоваться этими способами, но не стоит ими злоупотреблять. Стоит также помнить, что температура кондиционера не должна быть сильно ниже, чем на улице — оптимальная разница составляет три градуса. Иначе можно простудиться и заболеть. Если вы хотите освежиться, то лучше посидеть в тени на свежем воздухе, обсохнуть после пляжа и бассейна, а уже потом идти охлаждаться в номер.