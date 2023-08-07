Не только санаторий: где отдохнуть пенсионеру летом

Людям пенсионного возраста тяжело найти себе подходящую страну или регион летом. Изнуряющая жара, недоступный транспорт и трудности с языком могут помешать идеальному отпуску.

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В материале “Рамблера” — о том, где комфортно отдыхать пенсионерам летом.

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Калининград

Один из самых доступных регионов России. Летом здесь не жарко, много доступного транспорта, а также групповых экскурсий. Поэтому, приезжая в Калининградскую область, можно не только насладится прогулками и достопримечательностями главного города региона, но и съездить на природу и в соседние города.

Пенсионерам идеально подходит отдых в Калининграде, так как до него просто добираться, поездка туда выйдет недорогой, а летом здесь комфортная погода для прогулок.

Круизный отдых по Волге

Ограничивать себя в направлениях круизного отдыха не стоит, но один из самых живописных маршрутов проходит именно по Волге. Теплоход останавливается в крупных городах, пассажирам проводят экскурсии по местным достопримечательностям. Кроме того, не нужно отдельно бронировать транспорт и отель — в круизе все это совмещается.

Такой вид отдыха известен своей неторопливостью и возможностью насладиться красотами России. Комфорт в круизе зависит от типа круизного лайнера и бюджета. Можно найти как скромные варианты, так и люксовые круизы с “Все включено”.

Страны бывшего СССР

Сейчас из России можно выгодно слетать в Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Армению, получится ностальгический отдых в стране бывшего СССР. Огромный плюс таких поездок состоит в том, что у пенсионеров не будет сложностей с языком за границей — многие люди, заставшие Советский Союз говорят на русском языке и с радостью помогут туристам. Кроме того, здесь много доступного транспорта, а в кафе и ресторанах можно найти привычные блюда местной кухни.