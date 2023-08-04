Туристы рассказали, в каких местах находили скрытые камеры

Туристы, которые арендовали квартиры во время поездок, рассказали, где чаще всего находили скрытые камеры. Об этом сообщает The Sun.

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Оказалось, что такое явление — не редкость. Хозяева жилья ставят видеокамеры и приборы для записи звука в квартирах. 75% туристов отметили, что по этой причине снимают номер в отеле.

Чаще всего камеры маскируют в углах потолка, так как с этой точки просматривается вся квартира. Поэтому искать скрытые камеры нужно там. Также их часто прячут в бытовых приборах. Например, в телевизорах, лампах и пожарных сигнализациях.

проверить наличие камеры можно с помощью фонарика. Если человек заподозрил наличие скрытого прибора для слежки, то нужно посветить на предмет. В случае наличия скрытой камеры он даст голубоватый оттенок. Также можно проверить квартиру с помощью камеры телефона, они обычно видят инфракрасные сигналы. Проверить это можно с помощью пульта от телевизора. Наведите камеру смартфона на предмет. Если она видит сияние от пульта, то скрытое устройство тоже сможет распознать.