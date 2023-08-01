В Приморье возобновили безвизовый обмен туристами с КНР

Между Приморским краем и Китаем снова будет действовать безвизовый режим для групповых туристических поездок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

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Так, безвизовые поездки стартовали 1 августа. Благодаря возобновленному режиму, приморцы смогут посетить Поднебесную, а китайские туристы будут приезжать в Приморье.

Напомним, действие межправительственного соглашения России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Причем уже в феврале соглашение возобновило свое действие, однако власти Китая составляли актуальные списки компаний, которым будет разрешено осуществлять туры в Приморье.