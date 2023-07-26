Россиянам стало сложнее получить визу в Испанию

Стало известно, что россияне испытывают трудности с получением визы в Испанию
Россиянам не удается подать документы на визу в Испанию. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на тревел-экспертов.
По их словам, на сегодняшний день процесс затруднен из-за отсутствия по всей стране записей в визовые центры. И хотя в Москве "окна" все же периодически появляются, это происходит намного реже, чем раньше.
"Запись в регионах не открывают. В Москве на даты с 14 по 31 августа слоты появились 12 июля. Но их выдали в три раза меньше, чем обычно. Места закрылись за 10 минут" – приводятся слова директора одного из визовых агентств.
Желающим посетить Испанию путешественникам лучше запастить терпением, отмечают эксперты. Остается либо ждать улучшения ситуации, либо получать разрешение на въезд в другую страну шенгенской зоны.
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