Как получить визу в Италию в 2023 году: реальные отзывы

Италия — одна из самых лояльных к россиянам стран Шенгенской зоны. Процент отказов в этой стране сильно меньше, чем в других. Поэтому Италия стала наиболее популярной европейской страной для туристов из России.

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Однако при получении визы некоторые туристы сталкиваются с трудностями. Отказами и длительными сроками выдачи виз. О том, как получить визу в Италию в 2023 году, — в материале “Рамблера”.

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Основная проблема во время сбора документов возникает во время бронирования отеля и перелета. Некоторые посреднические компании предоставляют фейковые брони на отели и билеты, но с этим могут возникнуть проблемы. Туристы рекомендуют брать возвратные билеты, за которые можно будет полностью вернуть деньги в случае отказа.

“Все эти брони — филькина грамота для визового офицера, нужно предоставлять предоплаченные билеты”, “Если ваш билет не пробивается на сайте авиакомпании, вы можете вызвать подозрения”, “Вы переплатите много за возвратные билеты, но зато перестрахуете себя от невылета”, “Брони не держатся дольше семи дней, срок рассмотрения визы — 30 дней”

С отелями все гораздо проще — на любом сайте-агрегаторе можно забронировать отель с оплатой на месте. В случае форс-мажора бронь можно отменить. Для этого существует овербукниг.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются граждане России, — срок подачи заявки и рассмотрения. Дело в том, что записываться на подачу документов нужно сильно заранее, за месяц до того, как вы соберете все необходимое. Еще спустя 45 дней вам выдадут визу.

В качестве финансовой гарантии путешественники обязаны предоставлять выписки с банковского счета, а также справку за последние три месяца о движении средств. Цифры разнятся: одни туристы говорят, что им одобрили визу с 200 тысяч на счету, другие называют цифру в 1,5 миллиона рублей.

Существуют специальные таблицы от консульства Италии. Так, если два человека едут на отдыха в Италию, длительностью более 11, но не более 20 дней, на каждый день им нужно предоставить по 26 евро фиксированной финансовой гарантии и 23 евро в день на каждого члена семьи. Сумма в рублях считается по нынешнему курсу ЦБ.