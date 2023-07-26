Какие города посетить в Китае после отмены визового режима
Китай отменяет визовый режим для России и теперь туристы смогут свободно летать в соседнюю страну. Туроператоры прогнозируют рост интереса к туристическим поездкам, но часто группы концентрируются только на Пекине и не успевают охватить весь мультикультурный Китай.
Чтобы узнать страну, не обязательно заезжать во все крупные города, но стоит посетить еще несколько, помимо столицы. О том, куда точно стоит заехать, — в материале “Рамблера”.
Шанхай
Это — финансовый центр Китая, поэтому жизнь тут кипит круглосуточно. Именно здесь совершаются самые выгодные сделки, покупаются компании и появляются стартапы. Поэтому если вы хотите познакомиться с бизнес-реалиями Китая, вам точно стоит посмотреть Шанхай. Город подойдет не только для деловых туристов — здесь технологический прогресс соседствует с древней Китайской культурой и остается только наблюдать, как это переплетается в людях, архитектуре и менталитете.
Здесь нет моря и пляжей, а летом стоит невыносимая жара. Зимой очень холодно, поэтому Шанхай идеально подойдет для поездок в межсезонье.
Чэнду
Тем, кто любит животных, обязательно нужно посетить город Чэнду. Это — родина знаменитых китайских панд. Здесь они повсюду: на домах, вывесках, в рекламе и сувенирных магазинах. В городе есть два небоскреба, на которые проецируются изображения гигантских панд, а недалеко от Чэнду расположен заповедник, где обитают эти неуклюжие медведи. Для туристов есть особая услуга, за символическую сумму можно обняться с пандой — все деньги идут на благотворительность.
А если вы еще не надумали посетить Чэнду, возможно вас заинтересует то, что именно здесь подают оригинальные блюда сычуаньской кухни. Рестораны, которые готовят местные деликатесы, расположены на каждом шагу.
Гуанчжоу
Этот город считается старейшим мегаполисом планеты. Когда-то здесь проходил Шелковый путь. Сейчас город остается важной торговой и культурной точкой, которую называют символом Китая. Здесь можно не только познакомиться с древней китайской культурой, но и посмотреть, в каком направлении сейчас развивается страна. Местные жители говорят, что именно Гуанчжоу задает тренд всем остальным мегаполисам, поэтому здесь первыми появляются лучше развлечения. Потом их заимствуют другие крупные города, как Дубай или Нью-Йорк.