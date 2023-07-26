Какие города посетить в Китае после отмены визового режима

Китай отменяет визовый режим для России и теперь туристы смогут свободно летать в соседнюю страну. Туроператоры прогнозируют рост интереса к туристическим поездкам, но часто группы концентрируются только на Пекине и не успевают охватить весь мультикультурный Китай.

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Чтобы узнать страну, не обязательно заезжать во все крупные города, но стоит посетить еще несколько, помимо столицы. О том, куда точно стоит заехать, — в материале “Рамблера”.

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Шанхай

Это — финансовый центр Китая, поэтому жизнь тут кипит круглосуточно. Именно здесь совершаются самые выгодные сделки, покупаются компании и появляются стартапы. Поэтому если вы хотите познакомиться с бизнес-реалиями Китая, вам точно стоит посмотреть Шанхай. Город подойдет не только для деловых туристов — здесь технологический прогресс соседствует с древней Китайской культурой и остается только наблюдать, как это переплетается в людях, архитектуре и менталитете.

Здесь нет моря и пляжей, а летом стоит невыносимая жара. Зимой очень холодно, поэтому Шанхай идеально подойдет для поездок в межсезонье.

Чэнду

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Тем, кто любит животных, обязательно нужно посетить город Чэнду. Это — родина знаменитых китайских панд. Здесь они повсюду: на домах, вывесках, в рекламе и сувенирных магазинах. В городе есть два небоскреба, на которые проецируются изображения гигантских панд, а недалеко от Чэнду расположен заповедник, где обитают эти неуклюжие медведи. Для туристов есть особая услуга, за символическую сумму можно обняться с пандой — все деньги идут на благотворительность.

А если вы еще не надумали посетить Чэнду, возможно вас заинтересует то, что именно здесь подают оригинальные блюда сычуаньской кухни. Рестораны, которые готовят местные деликатесы, расположены на каждом шагу.

Гуанчжоу

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