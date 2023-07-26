Безвизовый туризм между Россией и Китаем запустят "со дня на день"

"Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы". К этой же дате мы планируем запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", – цитирует министра ТАСС.