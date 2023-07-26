Безвизовый туризм между Россией и Китаем запустят "со дня на день"
Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется в ближайшее время. Такое заявление на совещании по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает "Уралинформбюро".
"Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы". К этой же дате мы планируем запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", – цитирует министра ТАСС.
По словам Максима Решетникова, сегодня прямое авиасообщение с Россией имеют более 30 стран.
Весной 2023 года Китай после трехлетнего перерыва возобновил выдачу виз для иностранцев – ее остановили в марте 2020 года с началом пандемия коронавируса.