Чаще всего россияне в первой половине 2023 года среди стран дальнего зарубежья выбирали Турцию, ОАЭ и Таиланд. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные официальной иностранной статистики.

На первом месте оказалась Турция, которую в первом полугодии россияне посетили 2,6 млн раз, что всего на 3,5% меньше доковидных показателей.

На втором месте оказались ОАЭ, которые посетили более 800 тысяч раз. На третьем месте - Таиланд, принявший за первые шесть месяцев 791,6 тыс. россиян.

Интересно, что турпоток из Росси в Таиланд за год вырос почти в 10 раз. Но, по данным АТОР, это случилось из-за того, что несколько месяцев до этого россияне не могли воспользоваться прямыми рейсами в Таиланд.

На четвертом и пятом местах оказались Египет и Шри-Ланка. Кроме того, российские туристы активно посещали Индонезию, Кубу, Вьетнам.