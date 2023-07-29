Стало известно, куда россияне съездили дороже всего в июле

В июле дороже всего за границей россияне отдохнули в Турции, а в пределах родной страны — в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip.

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В сервисе рассказали, что самый дорогой заказ был оформлен в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум в Турции. Его стоимость — 3,7 миллиона рублей. Это была двухнедельная поездка на пять человек, которая включала в себя завтраки.

Поездка в Грецию за 1,5 миллиона рублей с трехразовым питанием стала второй по стоимости среди заграничных отпусков. На третьем месте — путешествие на Мальдивский остров Кударикилу. Двое туристов потратили 1,2 миллиона рублей за пребывание в пятизвездочном отеле в течение 8 дней.

Отпуск в Москве стал самым дорогим среди российских городов. Путешествие длилось 27 дней и обошлось людям в 878 тысяч рублей. Второе место занял двадцатидневный отдых в Адлере — 563 тысячи рублей. На третьем месте оказался город Сочи.