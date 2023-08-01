В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за прогулки в купальниках

С 1 Августа власти Абхазии увеличивают штраф за появление на улицах республики в купальниках в 20 раз. Теперь туристы, решившие прогуляться по улицам курортных городов в пляжной одежде или с голым торсом, будут оплачивать штраф в размере 6 тысяч рублей.

Во всех городах солнечной страны разместят информационные стенды с предупреждениями для отдыхающих о новых штрафах.

При этом штрафовать туристов будут за появление в купальниках и плавках в парках, магазинах, на улицах и стадионах, а также в любых местах, кроме пляжей и зон для купания.

Ранее за появление на улице без одежды, в купальниках и с голым торсом, туристам приходилось отдавать 300 рублей.