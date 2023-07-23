Абхазия – это прекрасное место для отдыха, которое стоит выбрать, если вы ищете куда отправиться на море.

В отличие от Сочи, в Абхазии более доступные цены на жилье, питание и развлечения. Здесь не так много туристов, что позволяет наслаждаться тихим и спокойным отдыхом на море.

Если вы любите пробовать новые блюда, то Абхазия точно не разочарует вас. Местная кухня богата разнообразными рецептами из мяса, рыбы, овощей и фруктов.

Но главное преимущество отдыха в Абхазии – это возможность наслаждаться природой и красотами местных пейзажей. Здесь вы найдете горы, кристально чистое море и живописные пляжи. Абхазия – идеальное место для людей, которые хотят отдохнуть от шума и суеты городской жизни.

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