Египет является популярным направлением для отдыха у туристов из России. И это неудивительно, ведь эта страна славится богатым культурным наследием, прекрасными пляжами и красивым подводным миром.

Однако, как и в любой другой стране, есть ряд вещей, которые туристам не следует делать во время своего отдыха.

Не пейте водопроводную воду

Вода в Египте не соответствует международным стандартам качества и может содержать микробы и бактерии, которые вызывают серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта. Чтобы избежать проблем, всегда покупайте бутилированную воду с герметичной упаковкой и убедитесь, что крышка не вскрыта.

Не купайтесь в море после заката

Также не стоит купаться в Красном море после захода солнца. В это время там становится опасно из-за появления ядовитых рыб и медуз рядом с мелководьем.

Не ломайте коралловые рифы

Коралловые рифы – это уникальная природная достопримечательность Египта, которая является домом для множества видов рыб и других морских животных. Поэтому власти страны ввели штраф за вывоз кораллов за ее пределы.

Об этом рассказали на странице @Loft_travel.