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О чем нужно знать до посещения Таиланда: видео

Таиланд – это прекрасная страна для отдыха. Но чтобы путешествие прошло действительно хорошо, стоит заранее изучить все особенности локации и учесть их при планировании. Подробнее об этом в своем видео рассказал блогер @Loktionovprotai.

Сезон дождей

В Таиланде он длится с июня по октябрь и может быть достаточно интенсивным. Поэтому, если вы планируете посетить страну в этот период, не забудьте взять с собой защиту от дождя и учитывать возможные задержки или даже отмены рейсов.

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Нет общественного транспорта

Еще один важный момент – отсутствие общественного транспорта в некоторых районах Таиланда.

Например, на островах Ко Тао, Ко Пангнан и Ко Самуи передвигаться можно только на такси, байке или арендованном авто.

Перед поездкой стоит заранее позаботиться о транспорте и учесть расценки при планировании бюджета.

Ранее мы писали про индонезийский остров, о котором мало кто знает.

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