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Индонезийский остров, о котором мало кто знает: видео

Остров Ломбок – это настоящий рай для любителей природы и экзотических путешествий.

Он расположен в Индонезии и славится своими белоснежными пляжами, густыми лесами, вулканами и кристально чистой водой.

Несмотря на свою близость к популярному острову Бали, Ломбок гораздо менее развит в туристическом отношении.

Здесь гораздо меньше отелей и ресторанов, что делает его прекрасным местом для спокойного и атмосферного отдыха на природе. Подробнее об этом рассказала блогер @Alinavavilova01 в своем видео.

Посещение Ломбока это незабываемый опыт для любого путешественника, который хочет погрузиться в красивую природу и узнать больше о культуре Индонезии.

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Ранее мы писали о том, где находится самый уединенный водопад на Бали.

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