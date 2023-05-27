Остров Ломбок – это настоящий рай для любителей природы и экзотических путешествий.

Он расположен в Индонезии и славится своими белоснежными пляжами, густыми лесами, вулканами и кристально чистой водой.

Несмотря на свою близость к популярному острову Бали, Ломбок гораздо менее развит в туристическом отношении.

Здесь гораздо меньше отелей и ресторанов, что делает его прекрасным местом для спокойного и атмосферного отдыха на природе. Подробнее об этом рассказала блогер @Alinavavilova01 в своем видео.

Посещение Ломбока это незабываемый опыт для любого путешественника, который хочет погрузиться в красивую природу и узнать больше о культуре Индонезии.