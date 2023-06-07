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Какие места стоит посетить на Пхукете: видео

Пхукет – один из самых популярных курортных регионов Таиланда. Этот остров понравится как любителям расслабленного отдыха, так и тем, кто не может представить себе отпуск без приключений.

Перечислять все экзотические места острова можно до бесконечности. Чтобы не растеряться при первой поездке на Пхукет, лучше разработать примерный маршрут путешествия.

Пхукет знаменит длинной береговой линей, которая тянется по периметру всего острова. Помимо городских пляжей, есть несколько секретных, например, Paradise Beach и Nui Beach.

А любоваться панорамными видами лучше всего со смотровых площадок. Самая большая и популярная из которых находится на территории храма Big Buddha.

Три вещи, которые могут удивить туриста в Таиланде

Об этих и других местах рассказала блогер @Olga.from.thailand на своей странице в TikTok.

Ранее мы писали о том, где в Таиланде найти пещеру с наскальными рисунками.

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