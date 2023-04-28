Где в Таиланде найти пещеру с наскальными рисунками: видео
В Таиланде в провинции Пханг Нга расположено много разных пещер. В этой части страны много известняковых гор, в которых образовались расщелины много веков назад.
Пещера Tham Sam находится в провинции Кампхэнгпхет в центральной части Таиланда. В ней можно увидеть наскальные рисунки, которые были сделаны более 3 тысяч лет назад древними жителями региона. Рисунки изображают животных, людей и различные символы, которые являлись частью религиозных и культурных обрядов тех времен. Об этом месте рассказала пользователь TikTok c ником @Vika_borisova5.
Пещера Tham Sam является одним из наиболее значимых исторических объектов Таиланда и привлекает множество туристов со всего мира.
Подробнее о том, где находится пещера с наскальными рисунками, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, как устроен уникальный заповедник гигантских панд в Чэнду.