Как устроен уникальный заповедник гигантских панд в Чэнду

На Юго-Западе Китая в провинции Сычуань находится знаменитый заповедник гигантских панд — одна из самых популярных локаций у туристов. О том, как устроен парк, читайте в материале "Рамблера".

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Расположенная всего в 10 км от города Чэнду в Сычуане исследовательская база по разведению гигантских панд была создана с имитацией естественной среды обитания гигантских панд, чтобы у них были наилучшие условия для выращивания и размножения.

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Гигантские панды являются не только национальным достоянием Китая, но и любимыми животными во всем мире. Они встречаются только в провинциях Сычуань, Шэньси и Ганьсу. Всего их менее 2000, из которых 70% распространены на территории провинции Сычуань. Поэтому, когда иностранные туристы приезжают в Китай они всеми силами стараются попасть в заповедник в Чэнду.

Commons.wikimedia.org

Заповедник заботится также о других редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных на площади 560 м, 96% которой составляет зелень. Здесь кормят и разводят больших панд, малых панд, черношейных журавлей, белых аистов, а также более 20 видов редких животных. Зеленый бамбук, яркие цветы, свежий воздух, естественная природа и искусственные декорации отлично уживаются вместе.

Сооружены необходимые объекты, включая кормовую комнату, спальные помещения и медицинский пункт. Кроме того, есть музей вместе с исследовательскими лабораториями и учебным центром.

Чтобы обеспечить животным пищу и среду обитанияольшое, создатели парка вырастили множеств и целых десять тысяч зарослей бамбука и кустов. Базу планируется расширить еще на 3000 м (500 акров) земли, на которой будет имитироваться естественная среда, подготавливающая гигантских панд, выведенных для выпуска в дикую природу.