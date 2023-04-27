Какие блюда точно не стоит есть туристам в Азии

Азиатские страны славятся своими необычными блюдами и притягивают туристов экзотикой. Однако довольно часто случается такое, что отпуск оборачивается отравлением. Чаще всего такое происходит из-за незнания блюд и употребления большого количества специй и пряностей.

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О том, какие блюда точно не стоит употреблять туристам, только приехавшим в Азию, — в материале “Рамблера”.

Экзотические насекомые

Туристы часто едут в Таиланд за тем, чтобы попробовать на местном рынке приготовленных насекомых. Здесь можно встретить жареных змей, тараканов, скорпионов и прочих не самых приятных животных. Само мясо по вкусу не отличается, как уверяют туристы, и спокойно употребляют эти продукты в пищу.

Однако тем, кто ранее не имел такого опыта, не рекомендуют покупать жареных насекомых. Дело в том, что после таких блюд можно получить серьезное отравление. Это связано с тем, что большинство этих животных опасны для человека, а на тайских рынках не всегда правильно их обрабатывают.

Блюда с перцем и специями

Азиатская кухня характерна большим количеством специй, перца и прочих приправ. Существуют блюда, в которых их очень много. Такие специалисты рекомендуют избегать. Дело в том, что если вы не привыкли употреблять много острой пищи, то это может обернуться проблемами с желудком. Слишком пряная еда может спровоцировать приступ гастрита или панкреатита, который может омрачить отдых.

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