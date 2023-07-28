Количество рейсов между Россией и Сейшелами хотят увеличить

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

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В пресс-службе ведомства рассказали, что во время второго саммита «Россия-Африка», проходящего 27-28 июля в Санкт-Петербурге, вопрос о возможности увеличения количества рейсов между странами поднял министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд.

Министр подчеркнул, что на Сейшелах всегда рады российским туристам, и есть много мест на территории государства, которые наверняка будут интересны путешественникам.