В августе за 12-дневный отдых в трехзвездочном отеле на Кубе придется заплатить от 133 000 рублей на одного. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию туроператоров.

Что касается пятизвездочных гостиниц, то 12-дневное пребывание в них в среднем обойдется в 156 000 рублей и более. А за одну неделю отпуска на Карибах в аналогичных условиях потребуется отдать минимум 320 000 рублей на двоих.