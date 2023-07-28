Туристы раскупают билеты на аналог «Восточного экспресса» за миллионы

Итальянский поезд класса люкс La Dolce Vita обещает стать единственным в своем роде, сообщается на сайте Orient-Express. Его уже называют «поезд мечты».

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Роскошное оформление уникального поезда — дело рук студии Dimorestudio во главе с дизайнерами Бриттом Мораном и Эмилиано Сальчи.

Создатели поезда отмечают, что постарались в дизайне La Dolce Vita соединить историю и современность, а также тщательно продумать каждую деталь так, чтобы она была невероятно роскошной, но эта роскошь не была бы показной. Поезд, по словам дизайнеров, «создает впечатление, что он существовал всегда». А за его основу был взят знаменитый «Восточный экспресс».

Orient Express

Несмотря на то, что сборка состава еще не окончена, богатые путешественники уже раскупают места в удивительном поезде. Прокатиться на аналоге «Восточного экспресса» смогут не все: цены очень кусаются.

Orient Express

За одну ночь в двухместном купе туристам придется заплатить в переводе на русские деньги от 660 до 2,5 миллионов рублей. В стоимость, правда, включены питание, напитки, экскурсии и обслуживание номеров.

Orient Express

В первое путешествие поезд должен отправиться в конце 2024 года. Путешественникам на выбор будут предлагать восемь маршрутов, длительность каждого из которых составит два-три дня.