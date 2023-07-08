Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд

Специалисты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Эксперты рассказали о том, что вагоны без кондиционера и биотуалета могут стоить на 35% дешевле по сравнению с теми вагонами, где эти удобства имеются. Как правило, цена на билет зависит от доступных услуг и сервисов для пассажиров, которые можно выбрать на этапе покупки билета.