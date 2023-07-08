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Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд

Специалисты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд
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Эксперты рассказали о том, что вагоны без кондиционера и биотуалета могут стоить на 35% дешевле по сравнению с теми вагонами, где эти удобства имеются. Как правило, цена на билет зависит от доступных услуг и сервисов для пассажиров, которые можно выбрать на этапе покупки билета.

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Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов добавил, что в пиковый период на всей сети будут использоваться более 14 тысяч вагонов. Большинство из них оснащены биотуалетами и кондиционерами.

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