Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд
Специалисты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Эксперты рассказали о том, что вагоны без кондиционера и биотуалета могут стоить на 35% дешевле по сравнению с теми вагонами, где эти удобства имеются. Как правило, цена на билет зависит от доступных услуг и сервисов для пассажиров, которые можно выбрать на этапе покупки билета.
Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов добавил, что в пиковый период на всей сети будут использоваться более 14 тысяч вагонов. Большинство из них оснащены биотуалетами и кондиционерами.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что такое налог на кипяток в поезде.
Рамблер: главные новости