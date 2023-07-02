Какую еду не стоит брать с собой в поезд

Поездка в поезде – особая романтика. Если путь предстоит не близкий, стоит позаботиться о том, чтобы в дороге не пришлось остаться голодным.

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У многих поезд ассоциируется с лапшой или картофельным пюре быстрого приготовления, а также копченой курицей. В этом материале "Рамблер" расскажет, какие продукты лучше не брать с собой в долгую дорогу и почему, а какие – прекрасно для этого подойдут.

В первую очередь, при сборах в поездку, стоит отказаться от выбора любых кисломолочных продуктов – у них довольно короткий срок годности и особые условия хранения, которые вряд ли удастся соблюсти в дороге в поезде.

Плохой идеей будет брать с собой рыбу или любые другие морепродукты – помимо того, что они тоже являются скоропортящимися, запах от них наверняка доставит дискомфорт всем, находящимся неподалеку от вас, попутчикам.

Глазированные сырки, пирожные или другие десерты с кремом или в виде желе, мягкие сыры или кровяные колбасы – долго такие продукты без холодильника не пролежат, а если съесть их не в свежем виде, можно здорово испортить себе путешествие.

От ягод тоже лучше отказаться – их легко помять при транспортировке и они довольно быстро портятся при комнатной температуре.

Оптимальным вариантом будет взять с собой каши, супы или картофель быстрого приготовления, которые можно будет приготовить, просто залив кипятком. Однако такая пища подойдет в исключительном случае тем, кто не имеет проблем с желудком и при условии путешествия без детей – детям такая еда противопоказана.

Овощи и фрукты тоже отлично подойдут для перекусов в поезде, но помыть их стоит заранее дома – в поезде это может быть не так удобно.