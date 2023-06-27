Что такое налог на кипяток в поезде

Профессия проводника в поезде на самом деле не такая простая, как кажется на первый взгляд. Большую часть своего времени эти люди проводят в маленьких купе для проводников, но они продолжают свою работу буквально круглосуточно.

Кроме того, им нужно успевать продавать сувенирную продукцию и продукты питания. Не секрет, что проводники выполняют специальный план по каждому пассажиру — продают ему товары на определенную сумму денег.

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Для того, чтобы зарабатывать нужное количество средств, проводники придумали “налог на кипяток”, который действует для иностранцев. О том, что это такое и как реагируют туристы из-за рубежа, — в материале “Рамблера”.

Проводники обязаны следить за порядком в поезде, чистотой и сохранностью всех вещей. Поэтому, если пропадает полотенце, постельное белье, одеяла или подушки, компенсацию проводники выплачивают из своей зарплаты. Из-за этого они часто наживаются на туристах, которые не знают, что могут получить.

Многие услуги в поезде предоставляются бесплатно. С недавнего времени в поездках начали выдавать “набор путешественника”. В него входит зубная щетка с пастой, влажные салфетки, одноразовые тапочки и мыло. Также тем, кто купил билет, предоставляют постельное белье и полотенце. В билете может быть указано, что в его стоимость включено питание.

По просьбе пассажира проводники могут предоставлять швейные наборы, газеты и журналы, настольные игры и аптечку. Также пассажиры могут воспользоваться кипятком из бойлера и кулерами с водой. Все это предоставляют в поезде бесплатно.

Однако некоторые проводники для того, чтобы нажиться на пассажирах, пытаются потребовать плату за бесплатные услуги. Например, доплатить за постельное белье. В таком случае стоит пригрозить полицией или сослаться на данные из билета, в котором указано, что постельное белье вместе с матрасом и подушкой предоставляется бесплатно.