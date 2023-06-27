Что такое налог на кипяток в поезде
Профессия проводника в поезде на самом деле не такая простая, как кажется на первый взгляд. Большую часть своего времени эти люди проводят в маленьких купе для проводников, но они продолжают свою работу буквально круглосуточно.
Кроме того, им нужно успевать продавать сувенирную продукцию и продукты питания. Не секрет, что проводники выполняют специальный план по каждому пассажиру — продают ему товары на определенную сумму денег.
Для того, чтобы зарабатывать нужное количество средств, проводники придумали “налог на кипяток”, который действует для иностранцев. О том, что это такое и как реагируют туристы из-за рубежа, — в материале “Рамблера”.
Проводники обязаны следить за порядком в поезде, чистотой и сохранностью всех вещей. Поэтому, если пропадает полотенце, постельное белье, одеяла или подушки, компенсацию проводники выплачивают из своей зарплаты. Из-за этого они часто наживаются на туристах, которые не знают, что могут получить.
Многие услуги в поезде предоставляются бесплатно. С недавнего времени в поездках начали выдавать “набор путешественника”. В него входит зубная щетка с пастой, влажные салфетки, одноразовые тапочки и мыло. Также тем, кто купил билет, предоставляют постельное белье и полотенце. В билете может быть указано, что в его стоимость включено питание.
По просьбе пассажира проводники могут предоставлять швейные наборы, газеты и журналы, настольные игры и аптечку. Также пассажиры могут воспользоваться кипятком из бойлера и кулерами с водой. Все это предоставляют в поезде бесплатно.
Однако некоторые проводники для того, чтобы нажиться на пассажирах, пытаются потребовать плату за бесплатные услуги. Например, доплатить за постельное белье. В таком случае стоит пригрозить полицией или сослаться на данные из билета, в котором указано, что постельное белье вместе с матрасом и подушкой предоставляется бесплатно.
Для иностранцев проводники придумали еще и “налог на кипяток”. Они требуют плату за подачу кипятка в фирменных стаканах с металлическим подстаканниками. Как правило, сумма небольшая и составляет около 50 рублей, но иностранцы, желая избежать неприятностей, с радостью платят такую сумму.