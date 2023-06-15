Из российских поездов уберут старые одеяла и подушки

Владимир Пястолов, генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД), заявил, что скоро во всех поездах старые одеяла и подушки будут заменены на новые. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в поездах остается около 20% старых одеял и 5% подушек. Сейчас происходит процесс замены на более прочные и гиппоаллергенные изделия.

Он отметил, что "очень скоро" старые одеяла и подушки будут заменены на новые. Однако конкретные сроки этого он не назвал.