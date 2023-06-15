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Из российских поездов уберут старые одеяла и подушки

Владимир Пястолов, генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД), заявил, что скоро во всех поездах старые одеяла и подушки будут заменены на новые. Об этом сообщает РИА Новости.

Из российских поездов уберут старые одеяла и подушки
© РИА Новости

По его словам, сейчас в поездах остается около 20% старых одеял и 5% подушек. Сейчас происходит процесс замены на более прочные и гиппоаллергенные изделия.

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Он отметил, что "очень скоро" старые одеяла и подушки будут заменены на новые. Однако конкретные сроки этого он не назвал.

Ранее сообщалось, что в РЖД ответили на вопрос о том, кто должен убирать постельное белье.

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