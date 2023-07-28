Стали известны популярные у россиян необычные направления

В беседе с "Известиями" генеральный директор OZON Travel Михаил Осин перечислил самые необычные направления для отдыха, которые выбирают российские туристы.

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По словам эксперта, путешественники из России отдают предпочтение поездке в Камерун, Кению и Гайяну. Именно столицы этих государств (Яунде, Укунда и Джорджтаун соответственно) пользуются спросом у российских туристов, выбирающих для своего отпуска не совсем привычные направления.

Среди других необычных направлений у россиян Осин отметил город Арба-Мынч в Эфиопии, Рино в США, курусааре в Эстонии и Понта-Делгада в Португалии.

Эксперт сказал, что в эти места едут лишь единицы российских путешественников.

Эти места — либо малые города в популярных у туристов странах, куда чаще доезжают из столиц, либо экзотические локации, где пока не развит турпоток из России, — объяснил Осин.