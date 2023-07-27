Эксперт объяснила, выгодно ли отдыхать в ОАЭ летом
Глава одной из турфирм Юлия Савицкая заявила, что лучшее время для отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах приходится на март, апрель и конец осени. Однако, по словам эксперта, большинство россиян отправляются в эту страну в летом. В беседе с News.ru Савицкая рассказала, стоит ли ехать в ОАЭ в это время года.
По словам главы турфирмы, отдых в ОАЭ выходит намного дешевле, чем в Турции, при этом уровень обслуживания там также высок:
"Сейчас поездка в Эмираты на 10 дней составит примерно 130-160 тыс. рублей. Кроме моря, туристов привлекает огромное количество развлекательных программ и достопримечательностей".
Также эксперт отметила, что из-за высокой температуры в летние месяцы, отели открывают пляжи для путешественников на всю ночь.
Рамблер: главные новости