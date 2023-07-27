Эксперт объяснила, выгодно ли отдыхать в ОАЭ летом

Глава одной из турфирм Юлия Савицкая заявила, что лучшее время для отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах приходится на март, апрель и конец осени. Однако, по словам эксперта, большинство россиян отправляются в эту страну в летом. В беседе с News.ru Савицкая рассказала, стоит ли ехать в ОАЭ в это время года.