За что вас могут не выпустить за границу из России

Как правило, день вылета для многих людей ассоциируется со стрессом. Что уж говорить о тех пассажирах, которые рискуют не улететь за границу по вполне обоснованным причинам.

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Существует несколько категорий граждан Российской Федерации, которым могут отказать в посадке на самолет за рубеж.

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Подробнее об этих категориях – в материале "Рамблера".

Подозреваемые и обвиняемые

Сотрудники МВД оставляют за собой право ограничить выезд за границу в рамках расследования уголовного дела. Для того, чтобы подозреваемые или обвиняемые не могли покинуть страну, следователь должен подать ходатайство в суд. Ограничение на выезд из страны будет действовать до тех пор, пока суд не огласит приговор.

Осужденные

В случаях когда суд выбирает для осужденных наказания без лишения свободы (к ним относится условный срок), осужденные не могут покидать страну до конца срока.

Должники

Долг по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 000 Р. Или любой другой долг от 10 000 Р, который не был погашен в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности

Любой другой долг свыше 30 000 Р

Требование неимущественного характера: например, должник уклоняется от передачи ребенка после развода или не выполняет решение суда о выселении. Приставы в праве ограничить выезд человека за границу на основании решения суда, если у гражданина имеется:

При этом следует иметь в виду, что приставы учитывают соразмерность долга возможным последствиям и финансовым возможностям должника. Если у приставов есть информация о том, что неплательщик приобрел дорогостоящий автомобиль, ему скорее запретят выезд из страны, чем тому, кто находится на грани банкротства.

Приставы обязаны уведомлять должников о запрете на выезд. Как правило, они отправляют соответствующие документы по почте, а также могут передать данные на сайт Госуслуг.

Мобилизованные граждане

При объявлении мобилизации граждане, стоящие на воинском учете, обязаны по повестке явиться в военкомат. После объявления мобилизации данной категории граждан запрещено покидать место жительства без разрешения военкоматов.

Банкроты

Суд может признать человека банкротом, если его совокупный долг превышает 500 тысяч рублей, и должник не оплачивает его более трех месяцев.

Однако для того, чтобы вас признали банкротом, нужно подать заявление в арбитражный суд.