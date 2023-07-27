За что вас могут не выпустить за границу из России
Как правило, день вылета для многих людей ассоциируется со стрессом. Что уж говорить о тех пассажирах, которые рискуют не улететь за границу по вполне обоснованным причинам.
Существует несколько категорий граждан Российской Федерации, которым могут отказать в посадке на самолет за рубеж.
Подробнее об этих категориях – в материале "Рамблера".
Подозреваемые и обвиняемые
Сотрудники МВД оставляют за собой право ограничить выезд за границу в рамках расследования уголовного дела. Для того, чтобы подозреваемые или обвиняемые не могли покинуть страну, следователь должен подать ходатайство в суд. Ограничение на выезд из страны будет действовать до тех пор, пока суд не огласит приговор.
Осужденные
В случаях когда суд выбирает для осужденных наказания без лишения свободы (к ним относится условный срок), осужденные не могут покидать страну до конца срока.
Должники
- Долг по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 000 Р. Или любой другой долг от 10 000 Р, который не был погашен в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности
- Любой другой долг свыше 30 000 Р
- Требование неимущественного характера: например, должник уклоняется от передачи ребенка после развода или не выполняет решение суда о выселении.
При этом следует иметь в виду, что приставы учитывают соразмерность долга возможным последствиям и финансовым возможностям должника. Если у приставов есть информация о том, что неплательщик приобрел дорогостоящий автомобиль, ему скорее запретят выезд из страны, чем тому, кто находится на грани банкротства.
Приставы обязаны уведомлять должников о запрете на выезд. Как правило, они отправляют соответствующие документы по почте, а также могут передать данные на сайт Госуслуг.
Мобилизованные граждане
При объявлении мобилизации граждане, стоящие на воинском учете, обязаны по повестке явиться в военкомат. После объявления мобилизации данной категории граждан запрещено покидать место жительства без разрешения военкоматов.
Банкроты
Суд может признать человека банкротом, если его совокупный долг превышает 500 тысяч рублей, и должник не оплачивает его более трех месяцев.
Однако для того, чтобы вас признали банкротом, нужно подать заявление в арбитражный суд.
Выезд за границу для банкротов закрывается после того, как кредиторы обращаются в суд с ходатайством. Как правило, ходатайство составляет банк, который подозревает, что должник может вывести свое дорогостоящее имущество за границу.