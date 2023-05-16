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В Европе введены новые запреты для туристов

На европейских курортах, где проблемы с избыточным туризмом и антисоциальным поведением отдыхающих становятся все более острыми, введены новые запреты. Об этом сообщает АТОР.

В Барселоне вечерний доступ на популярную площадку Бункер Эль Кармель теперь закрыт для туристов и местных жителей после несанкционированных вечеринок, оставляющих за собой кучу мусора. Также на всех пляжах города теперь запрещено курить, включая 28 пляжей на Балеарских островах.

В Барселоне обновлены правила обслуживания тургрупп, и гидам запрещено использовать мегафоны, а в Аликанте борются с шумом, запрещая громкие звуки на террасах баров и ресторанов, разговоры на повышенных тонах в помещениях, включая номера в отелях, а также музыку на пляже, предусматривая штрафы до 30 тысяч евро. На Майорке заведениям рекомендуется запрашивать номер кредитной карты гостя при бронировании, чтобы списать 20 процентов от среднего счета в случае его неявки. Количество заведений на Майорке, вводящих дресс-код и запрещающих обслуживание туристов в неподходящей одежде, увеличится втрое.

Какие ошибки допускают туристы в Европе

В итальянском городке Портофино введен запрет на остановку туристов в популярных местах для фотографирования, чтобы избежать заторов, а в прибрежном регионе Амальфи будет ограничен трафик на дороге между курортами Виетри-суль-Маре и Позитано в зависимости от номерных знаков автомобилей. В Сорренто введены штрафы для отдыхающих в неподходящей одежде, и этим летом подобные меры будут распространены на другие города на Амальфитанском побережье.

В Греции туристы не смогут посетить один из самых красивых пляжей страны, Навайо на острове Закин. Причиной стала вероятность схода оползней.

Ранее мы писали о том, что россияне смогут бюджетно попасть в Европу летом.

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