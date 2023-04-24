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Россияне смогут бюджетно попасть в Европу летом

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Российские туристы смогут бюджетно попасть в Европу новым способом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне смогут бюджетно попасть в Европу летом
© Unsplash.com

Туроператор Pac Group запустил относительно недорогие туры в Грецию на летний сезон. Так, компания выкупила блок места на рейсах авиаперевозчика Aegean Airlines из столицы Армении на Родос и обратно.

При этом перелет из российских городов в Ереван в путевку не включен, его необходимо будет покупать отдельно. Такая программа начнется 15 июня и продлится до 14 сентября. Рейсы в Салоники из Еревана будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Минимальная цена за путевку в Грецию на неделю с размещением в трехзвездочном отеле будет стоить от 134 тысяч рублей на двоих. Путевка с проживанием в пятизвездочной гостинице обойдется туристам как минимум на 50 тысяч рублей дороже.

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Ранее мы писали о том, что популярный европейский курорт оказался под угрозой из-за оттока туристов из России.

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