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Какие ошибки допускают туристы в Европе

В Европу ежегодно стекаются миллионы туристов со всего мира. Так, в 2019 году в европейских странах побывало 745 миллионов путешественников.

Какие ошибки допускают туристы в Европе
© Unsplash

Однако многие из них совершают ошибки – порой смешные, а порой оскорбительные.

Подробнее об этих ошибках – в материале "Рамблера".

Не здороваться с людьми

Вежливость ценится на всех континентах. Прежде, чем обратиться к незнакомому человеку, поприветствуйте его и только потом задавайте вопрос.

Оставлять чаевые

Во многих европейских странах не принято оставлять чаевые – например, в Дании, Исландии и Швеции. А в Италии, Испании и Франции чаевые чаще всего включены в чек. Перед путешествием ознакомьтесь с местным ресторанным этикетом, чтобы не тратить деньги зря.

Игнорировать местный язык

В любой стране местные будут приятно удивлены, если вы скажете хотя бы пару фраз на их родном языке. Таким образом вы сразу завоюете расположение местного жителя.

Не уважать памятники

Некоторые памятники в Европе возведены как символ трагического прошлого, а потому фотографироваться рядом с ними попросту неуместно. В частности, туристы нередко вызывающе ведут себя у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине, чем вызывают гнев местных жителей.

Популярный европейский курорт оказался под угрозой из-за оттока туристов из России

Есть фаст-фуд

Кухня европейских стран крайне многообразна, а потому игнорировать ее не стоит. Нет ничего зазорного в том, чтобы питаться в привычных фаст-фуд ресторанах за границей, однако все же не отказывайте себе в удовольствии опробовать настоящую итальянскую пиццу или испанскую паэлью.

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