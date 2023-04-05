Какие ошибки допускают туристы в Европе

В Европу ежегодно стекаются миллионы туристов со всего мира. Так, в 2019 году в европейских странах побывало 745 миллионов путешественников.

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Однако многие из них совершают ошибки – порой смешные, а порой оскорбительные.

Подробнее об этих ошибках – в материале "Рамблера".

Не здороваться с людьми

Вежливость ценится на всех континентах. Прежде, чем обратиться к незнакомому человеку, поприветствуйте его и только потом задавайте вопрос.

Оставлять чаевые

Во многих европейских странах не принято оставлять чаевые – например, в Дании, Исландии и Швеции. А в Италии, Испании и Франции чаевые чаще всего включены в чек. Перед путешествием ознакомьтесь с местным ресторанным этикетом, чтобы не тратить деньги зря.

Игнорировать местный язык

В любой стране местные будут приятно удивлены, если вы скажете хотя бы пару фраз на их родном языке. Таким образом вы сразу завоюете расположение местного жителя.

Не уважать памятники

Некоторые памятники в Европе возведены как символ трагического прошлого, а потому фотографироваться рядом с ними попросту неуместно. В частности, туристы нередко вызывающе ведут себя у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине, чем вызывают гнев местных жителей.

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