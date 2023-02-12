Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Популярный европейский курорт оказался под угрозой из-за оттока туристов из России

Катерина Саломе

Было время, когда чешский курорт Карловы Вары был на пике популярности. Сейчас он находится под угрозой из-за оттока российских туристов, пишет издание Aktuálně.

Популярный курорт оказался под угрозой из-за оттока россиян
Фото: UnsplashUnsplash

По словам мэре города Андреа Пфеффер-Феркловой, именно туристы из России являлись основной целевой аудиторией. В отличие от путешественников из других стран они приезжали не только на лечение, но и проводили длинные отпуска, неспешно прогуливаясь по историческому центру. Она подчеркнула, что благодаря этому Карловы Вары в свое время попали в список ЮНЕСКО в качестве одного из прославленных курортных городов Европы.

Популярный курорт возобновит прямые рейсы в Россию

«Я бы связывала это не только с оттоком русских, но и с недостатком курортников вообще. Если мы не найдем новых, курортное дело вообще умрет», — призналась политик.

Ранее мы писали о том, что составлен рейтинг самых раздражающих вещей на курортах России.

Новости путешествий,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители