Популярный курорт оказался под угрозой из-за оттока россиян

Было время, когда чешский курорт Карловы Вары был на пике популярности. Сейчас он находится под угрозой из-за оттока российских туристов, пишет издание Aktuálně.

По словам мэре города Андреа Пфеффер-Феркловой, именно туристы из России являлись основной целевой аудиторией. В отличие от путешественников из других стран они приезжали не только на лечение, но и проводили длинные отпуска, неспешно прогуливаясь по историческому центру. Она подчеркнула, что благодаря этому Карловы Вары в свое время попали в список ЮНЕСКО в качестве одного из прославленных курортных городов Европы.