Популярный курорт оказался под угрозой из-за оттока россиян

Было время, когда чешский курорт Карловы Вары был на пике популярности. Сейчас он находится под угрозой из-за оттока российских туристов, пишет издание Aktuálně.
По словам мэре города Андреа Пфеффер-Феркловой, именно туристы из России являлись основной целевой аудиторией. В отличие от путешественников из других стран они приезжали не только на лечение, но и проводили длинные отпуска, неспешно прогуливаясь по историческому центру. Она подчеркнула, что благодаря этому Карловы Вары в свое время попали в список ЮНЕСКО в качестве одного из прославленных курортных городов Европы.
«Я бы связывала это не только с оттоком русских, но и с недостатком курортников вообще. Если мы не найдем новых, курортное дело вообще умрет», — призналась политик.
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